İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Kızılcahamam'da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar memleketlerinde defnedilmeye başladı.

Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Hatice Şenli (35) Kızılcahamam'da toprağa verildi.


Kahramanmaraş'ta ikamet eden ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Hatice Şenli yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Hatice Şenli için bugün öğlen namazından sonra memleketi Kızılcahamam Kızılcaören mahallesinde cenaze namazı kılındı. Şenli, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.