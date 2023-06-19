Depremde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığından destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen illerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvanları telef olan üreticilerin yanında olduklarını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin yanındayız. Bedelsiz hayvan dağıtımından tarımsal desteklemelere kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.