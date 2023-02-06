Depremde yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremde yaralanan 4 depremzede ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremde yaralanan ve Adıyaman'dan getirilin 1'i çocuk olmak üzere 4 depremzede, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Esenboğa Havalimanı'ndan ambulanslar aracılılığıyla Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeler, yapılan ilk müdahalenin ardından ilgili servislerde tedavi altına alındı.