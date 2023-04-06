Depremzede ağabeyi Ramazan davulu çalıyor, kardeşi ilahilerle eşlik ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'daki evi hasar alan Emre Coşan, Ankara'da yaşayan kardeşi Eren Coşan ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Eren, Ramazan davulu çalarak parasını kazanmaya çalışan depremzede ağabeyine ilahiler okuyarak eşlik ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya Yeşilyurt'taki evi hasar alan Emre Coşan, Ankara'da yaşayan küçük kardeşi Eren Coşan ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Kardeşinin daveti üzerine Ankara'ya gelen Coşan, Ramazan davulu çalarak para kazanmaya çalışıyor. Küçük kardeşi ise ağabeyine ilahiler okuyarak eşlik ediyor. Sokak sokak gezerek Ankaralıları uyandıran Coşan kardeşler, korsan davulculardan dolayı vatandaşlardan bahşiş alırken zorlandıklarını da dile getiriyor.

“Korsan davulcular emek hırsızlığı yapıyor”

Deprem nedeniyle evi hasar aldığı için Ankara'ya geldiği söyleyen Emre Coşan, “Malatya'dan depremden dolayı geldim. Kardeşime eşlik ediyorum. İftar saatine yakın bahşiş toplamaya çıkıyoruz. Ama korsan davulcular evlere gidip 2-3 kere bahşiş topluyorlar. Emek hırsızlığı yapıyorlar. İnsanlar bahşiş vermek istiyor ama doğal olarak insanlarla çok sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Saat 03.00 gibi başlıyoruz, 05.00 gibi evimize dönüyoruz”

Ramazan davulu çalan ağabeyine ilahiler okuyarak eşlik eden Eren Coşan, “Ramazan'da davulculara eşlik ederek ilahiler okuyorum. İnsanların ilgisi çok iyi. İlahilerimize camlardan eşlik ediyorlar. Bazen sahur vakti insanlarla sohbet ediyoruz. Mamak ilçesinde her mahallede ilahiler okudum. Olumlu tepkiler aldım. İşimize saat 3 gibi başlıyoruz, 5 gibi evimize dönüyoruz. Bir keresinde istek eser aldık. O eserleri seslendirdik. Ayrıca ney çalıyorum, neyzenlik yapıyorum” şeklinde konuştu.