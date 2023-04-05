Depremzede çocuklar Altındağ'da keyifli anlar yaşadı

Deprem bölgesinden gelen ve Altındağ'da misafir olan depremzede çocukların yüzü güldü. Altındağ Belediyesi'ne bağlı Mete Gazoz Okçuluk Merkezi ve Buz Pateni Sarayı'na gelen depremzede çocuklar, keyif dolu anlar yaşadı.

Deprem bölgesinden Ankara'ya gelen ve Altındağ'da misafir olan çocuklar, Altındağ Belediyesinin katkılarıyla, neşe dolu bir gün yaşadı. Mete Gazoz Okçuluk Merkezi'ne gelerek ok atma deneyimi yaşayan çocuklar, Ali Ersoy Mahallesi'nde bulunan Buz Pateni Pisti'nde ise buz sporları ile tanıştı. Çocuklar, yaşadıkları tüm korku ve stresi geride bırakarak, keyif dolu anlar yaşadı.

"Yavrularımız mutlu olmayı hak ediyor"

Depremin en çok çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yaşadıkları şehri, alışkın oldukları düzeni ve büyüdükleri evlerini geride bırakarak, burada yeni bir hayata adapte olmaya çalışan çocuklarımıza elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Depremin onların üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri ne kadar yok edebilirsek, onların yüzlerini ne kadar güldürebilirsek, o kadar mutlu oluyoruz. Yavrularımız mutlu olmayı hak ediyor" dedi.

Depremzede çocukların okçuluk ve buz sporlarıyla tanıştığını söyleyen Başkan Balcı, "Tüm depremzede vatandaşlarımıza olduğu gibi, çocuklarımıza da destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.