Depremzede çocuklara "Ankara'ya uyum" gezisi

Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen çocuklar için gezi programı düzenledi. Ankara'ya uyum sağlamaları için düzenlenen gezi programı çerçevesinde çocuklar; buz pateni pisti, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve çocuk lunaparkının keyfini çıkardı.

Çocukların yaşadığı sıkıntılı süreci hem psikososyal destek ile hem de çeşitli gezi etkinlikleriyle ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan olumsuzlukları unutturmak ve onların saf ve temiz dünyalarını normalleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Keçiören Belediyesinin çocuklara ve gençlere yönelik birçok tesisi var. Depremzede çocuklarımızın da bu tesislerden istifade etmesi için sık sık geziler düzenliyoruz" dedi.

Öte yandan, Keçiören Belediyesi depremin oluşturduğu travmayı atlatmaları için çocuklara psikososyal destek vermeyi de sürdürüyor.