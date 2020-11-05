Depremzede çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıldı

Kısa bir süre içerisinde hayırseverler ve vatandaşlar tarafından bağışlanan oyuncak ve pastel boya, kuru boya, sulu boya, resim defteri, boyama kitabı, masal kitabı, hikaye kitabı, oyun hamuru, kutu oyunu, kitap, defter gibi kırtasiye malzemeleri, Bornova Koleji öğretmenleri tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Şehir Stadyumu ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bahçesinde kurulan çadır kentte kalan çocuklara hediye edildi.

"Bizleri karşılarında görünce çok mutlu oldular"

Kampanyanın veliler, hayırseverler ve vatandaşlar tarafından çok büyük ilgi gördüğünü ve kısa bir süre içerisinde yüzlerce yardım malzemesi toplandığını ifade eden Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, “Evlerine giremedikleri için bölgede kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzede ailelerin çocuklarına yaşadıkları acıları unutturabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için çeşitli hediyeler götürdük. Bizleri karşılarında görünce çok mutlu oldular, duygulananlar oldu. Belki acılarını dindiremedik ama üzüntülerine ortak olduk. Bu zor günleri birlikte aşabileceğimizi hissettirdik. Aslında böyle durumlarda önemli olan yapılan yardımın miktarı veya çeşidi değil, o an mağdur olanın yanında durabilmek, o kişiye bunu hissettirebilmek. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Velilerimiz ve hayırseverlerimiz de bu konuda bize çok büyük destek oldu. Bağışlanan oyuncak ve kırtasiye malzemelerini yavrularımıza ulaştırdık. İnşallah en kısa zamanda sıcak yuvalarına dönerler” diye konuştu.

Hasan Tay, ayrıca hayırseverler ve velilerin okula getirmiş oldukları kuru bakliyat, şeker, sıvı yağ ve temizlik ürünleri gibi yardım malzemelerini de Türkiye Diyanet Vakfı'nın günlük yaklaşık 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti veren bölgedeki mobil mutfağına teslim ettiklerini söyledi. Yardım yapmak isteyen çok fazla kişi olduğunu ifade eden Tay, gelen yardımları teslim alarak ilgili yerlere büyük bir titizlikle ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.