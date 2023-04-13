Depremzede Malatyalı esnaf Malatya Dayanışma Günleri'nde bir araya geldi

Depremzede Malatyalı esnaf, Başkent'te gerçekleşen Malatya Dayanışma Günleri'nde bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremden etkilenen Malatyalı esnaflara destek için Başkent'te Malatya Dayanışma Günleri, Altındağ Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Malatya tarihini, kültürünü, yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve depremzede esnafa destek olunması amaçlanan etkinlikte, Malatya yöresine ait gün kurusu ve kayısı çekirdeğinden yapılan kurabiye, isot kreması, kayısıdan yapılan çeşitli çikolataların yanı sıra, tuzlu-tuzsuz tereyağı, peynir, sucuk, bal gibi eşsiz lezzetler Başkentlilerin beğenisine sunuldu.

"Bina sağlam bile olsa orada ticaret durdu"

Yetkililerin sayesinde ayakta kalan esnafla beraber bu fuarda bir araya geldiğini söyleyen esnaf Murat Kurel, "İş yeri yıkılan var, yıkılmayan var. Ağır hasarlı, az hasarlı olan var. Bina sağlam bile olsa orada ticaret durdu. Yani binada bakıyorsunuz sıkıntı yok ama ticaret durdu. İnsanlar Malatya'yı terk etti. Geri dönmeleri için onlara buradan sesleniyorum: Malatya'mızı yalnız bırakmayalım, ayakta tutmaya çalışalım. Yetkililerin bu organizasyonu bizim için bir değer teşkil ediyor. En azından bir nakit döngüsü olsun, oradaki moral bozukluğunu, gelen önce ürünü sormuyor, önce geçmiş olsun diyor. Bu bizim için kıymetli bir şey. Dolayısıyla Ankaralı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir hassasiyeti hissettim, hissettiriyorlar. İnşallah iyi bir dayanışmayla iyi bir ticaretle buradan ayrılırız diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Malatya'mızın meşhur kurabiyesini Ankara halkına tattırmak için buradayız"

Malatya'ya has olan kurabiye yaptıklarını aktaran Ahmet Koyun, "Maraş üssü yaşanan depremden dolayı iş yerimiz ağır hasar aldı. Burada da bir program vardı. Ankara'ya geldik. Malatya'mızın meşhur kurabiyesini Ankara halkına tattırmak için buradayız. Kurabiyemiz tamamen doğaldır. Yağ, un, şeker. Kesinlikle içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Ayrıyeten gün kurusu kayısısı çekirdeğini öğütüp hamuruna karıştırıyoruz" dedi.

Malatyalıların Başkentlilerle buluştuğu, 13 Nisan'da başlayan fuar, 20 Nisan'a kadar devam edecek.