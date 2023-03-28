Depremzede öğrencilere yardımcı kaynak desteği

Altındağ Belediyesi tarafından Osmaniye'de eğitim gören 8'inci ve 12'nci sınıftaki tüm öğrencilere sınava hazırlık kitabı hediye edildi.

Osmaniye'de de bu yıl sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere ise TYT hazırlık kitabı dağıtıldı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile kitap dağıtımı yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı çocuklarımız için ne yapıyorsak, Osmaniyeli çocuklarımıza da aynısını yapıyoruz. Sınava girecek tüm çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

"Biz daima yanlarındayız"

LGS ve TYT hazırlık kitabı dağıtımının, Osmaniyeli öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını dile getiren Başkan Balcı "Depremin acısını derinden yaşayan ve belki de gelecek kaygısını en çok hissedenler deprem bölgesinde sınavlara hazırlanmak zorunda kalan evlatlarımız. Yaşadıkları stresi biraz da olsa unutup, sınavlarına hazırlanmak ve ders çalışmak zorundalar. Onların sınav stresine bir nebze de olsa ilaç olabildiysek ne mutlu bize. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı.