Depremzedeler için nakdi destek modeli “BİZ” hayata geçti

Türk Kızılay, deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere nakit destek de sağlamak üzere yaklaşık 1 milyar TL'lik insani yardım fonunu “Birlikte İyilik Zamanı (BİZ)” projesi ile depremzedelere ulaştıracak.

Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile yürütülen süreç neticesinde sağlanan finansman desteği ile “Birlikte İyilik Zamanı (BİZ)” projesi geliştirildi. Yaklaşık 1 milyar TL toplam bütçeli projenin ilk fazında, detaylı bir inceleme ile belirlenen 151 bin depremzede aileye hane başına 3 bin TL aylık nakdi destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) destekleri ile yararlanıcı kitlenin sosyoekonomik kırılganlık ve demografik yapısının detaylı olarak analiz edilmesinin ardından projenin sahada uygulanabilmesi için Kızılaykart platformundaki geliştirme ve güncellemeler de hızlıca gerçekleştirildi. Projenin ilk fazı için belirlenen ihtiyaç sahibi hanelerin üyeleri, SMS kanalıyla kimlik numaraları üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor. Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi. AFAD'ın kriterlerine göre bina hasar durumu orta ve üstü olarak belirlenen haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veri seti ışığında ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde tekrar incelendi. Tüm bu detaylı analiz neticesinde 151 bin hanenin verisine ulaşıldı. 15 sosyal yardım türüne göre hane içerisindeki kadın, çocuk ve engelli durumundaki en kırılgan grupta yer alan ihtiyaç sahipleri de analiz edilerek, ödeme planında bir önceliklendirme gerçekleştirildi.

İlk uygulamada 2 ay sürecek projenin süresinin uzatılması ve yararlanıcı kitlesinin genişletilmesi için planlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye Kızılay'ın 168 çağrı merkezinden ya da biz.kizilaykart.org internet adresinden ulaşılabiliyor.