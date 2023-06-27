Depremzedeler için söylediler

Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Samandağ Gülbahar Halk Korosu Konseri düzenlendi.

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat Depremi'nin ardından devlet ve millet el ele yaralar sarılmaya çalışılırken, Mamak'ta da anlamlı bir konser verildi. Samandağ Gülbahar Halk Korosu verdiği konserle “Sesimizle Nefes Oluyoruz” dedi. Depremzedeler yararına düzenlenen konserde başta Hatay olmak üzere yöreye özgü türküler seslendirildi. Gönül Beyaz şefliğinde seslendirilen eserler, müzikseverlerden bol alkış aldı.

Depremden önce Samandağ Halk Korosu olan koro isimlerini Samandağ Gülbahar Halk Korosu olarak değiştirdiklerini söyleyen Samandağ Gülbahar Halk Korosu Kurucusu ve Şefi Gönül Beyaz, “Depremde ablam Gülbahar'ı kaybettik. Onun bu koroda çok büyük emekleri vardı. Biz de ona minnet duygusu ile koromuzun ismini Samandağ Gülbahar Halk Korosu olarak değiştirdik” dedi.

Gönül Beyaz ayrıca, “Mamak Belediyesi'ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Depremin birinci gününden bu yana Samandağı'nda Hatay'da hala çalışmalarını, desteğini sürdürmektedir. Samandağ, Mamak'la Mamak Belediyesi ile guru duyuyor inanın. Çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Program, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Haydar Serdar Tuncer'in koroya çiçek takdimi ve teşekkürleri ile son buldu.