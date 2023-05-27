Depremzedeler oy kullanabilmek için memleketlerine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ankara'ya gelen depremzedeler, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) kalkan otobüslerle memleketlerine gidiyor.

Otobüs firmaları, memleketlerine dönüşleri devam eden depremzedeler için deprem bölgesindeki illere peş peşe sefer düzenliyor.

Depreme Elbistan'da yakalanan Emine Demirkaya, İHA muhabirine depremden sonra Ankara'ya yerleştiğini fakat oy atmak için Elbistan'a tekrar döneceğini söyledi. Demirkaya, fen bilgisi öğretmenliği mezunu olduğunu belirterek, Elbistan'a atanmak istediğini şöyle kaydetti:

“Oy için gidiliyor. Aslen Malatyalıyım ama Elbistan'da yaşıyoruz uzun yıllardır. Depremden sonra Ankara'ya yerleştik. Kardeşimin okul durumu vardı, ben de sınava hazırlanıyordum. Bir düzen değişme söz konusu oldu. Şimdi de yeniden düzen kurmaya çalışıyoruz.”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkesin birbirinin yarasını sarmaya çalıştığına vurgu yapan Demirkaya, “Herkes birbirinin yarasını sarmaya çalıyor. İnsanların bu özverisi, iyi niyeti, bizim milletimiz çok başkaymış. Bunu çok iyi anladık” diye konuştu.

Depreme Antakya'da yakalanan Mustafa Kaya ise, 4 kişilik ailesiyle Ankara'ya yerleştiğini söyledi. 4 kişilik ailesiyle oy kullanmak için Antakya'ya gideceklerini söyleyen Kaya, “Antakya'ya gidiyorum. Saraykent Mahallesi'nde oturuyordum. Evimiz tam yıkıldı. Oy kullanmak için gidiyorum. Daha önce de gitmiştim, şimdi bir daha gidiyorum. Ailemiz 4 kişi. Burada Mamak'ta kirada oturuyoruz” ifadelerini kullandı.