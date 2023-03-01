Depremzedelere Mamak Belediyesinden kuaför hizmeti

Mamak Belediyesi, Ankara'da ilçe, sınır ayrımı yapmadan nerede ihtiyaçları karşılıyor. Çubuk ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen depremzedelerin kuaför ihtiyacını da Mamak Belediyesi karşıladı. Depremzede ailelerin kişisel bakım ihtiyaçlarına anında karşılık veren Mamak Belediyesi kuaför hizmeti ile bir yaraya daha merhem oldu. Yüzlerce depremzede hem kişisel bakımlarını yaptırdı hem de sağlanan hizmetle biraz da olsa moral buldu.

“Depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak vazifemiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yüzyılın felaketi ile sarsılan ülkemiz, inşallah birlik ve beraberliğimizle bu zor günleri de geride bırakacaktır. Devletimiz tüm kurumları ile depremzede kardeşlerimizin yanında. Biz de Mamak Belediyesi olarak gayretle çalışıyoruz. Çünkü depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak vazifemiz” diye konuştu.