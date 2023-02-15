İhlas Haber Ajansı

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Depremzedelere yardım için yapılacak ortak yayının frekansları açıklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.


Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek olan ortak yayının frekansları belli oldu.


Kanallarda ortak olarak yayınlanacak yayının frekanslar bilgileri ise şöyle:


"TÜRKSAT 3A 42 East için


Date 15.02.2023


Time 20:00 - 02:00 (Tsi)


Transmission Time: 19:00 - 02:00 (Tsi)


Satellite: Turksat 3A 42 East


Downlink Freq: 10.976 Vertical


Symbol Rate: 5.000


Mod. Type: DVBS-2 8PSK


Fec-Coding-Roll Off: 5/6 - Mpeg-4 4.2.0. - %20


Encryption Clear: TMG MCR 212 381 25 61-62


TÜRKSAT 4B 50 EAST için


Date: 15.02.2023


Time: 20:00 - 02:00 (Tsi)


Transmission Time: 19:00 - 02:00 (Tsi)


Satellite: Turksat 4B 50 East


Downlink Freq: 11.026 Horizontal


Symbol Rate: 4.980


Mod. Type: DVBS-2 8PSK


Fec-Coding-Roll Off: 5/6 - Mpeg-4 4.2.0. - %20


Encryption Clear: TMG MCR 212 381 25 61-62


15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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