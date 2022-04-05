Ankara'da arkadaşıyla oyun oynarken boş arazinin kenarındaki dereye düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı ilçesine bağlı Karahamzalı köyünde meydana geldi. Köydeki boş arazide arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Eymen Adil Dinler, arazinin yanında bulunan dereye gitti. Dengesini kaybeden küçük çocuk, su yüksekliğinin fazla olduğu kısma düştü. Yüzme bilmeyen çocuk, düştüğü yerde boğularak hayatını kaybetti. Anaokulu sınıfı öğrencisi olan Eymen'in su üzerindeki cansız bedenini kendi çabalarıyla kıyıya çeken çevre sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Minik Eymen'in cansız bedeni bugün toprağa verilirken, ekipler tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

“1,5 saat suyun içinde kalmış”

Olayın tanıklarından olan servis sürücüsü Ali Ceylan, “Çocuklar bu alanda top oynuyorlarmış. O da onların yanına gelmiş. Çocuklar evlerine döneceği zaman arkadaşlarının ölüsünü görmüşler. Daha sonra büyüklerine haber vermişler. Olay o şekilde duyuldu. Çocuğun neden buraya düştüğünü bilen yok. Duyduğumuza göre 1,5 saat suyun içinde kalmış. Suda bir süre kaldığı tahmin ediliyor. Bizim okulumuzda anasınıfı öğrencisiydi. Okuldan çıktıktan sonra tekrar toplanıp buraya oyun oynamaya geliyorlar. Ailesi, öğretmenleri, bütün köy bugün feryat figan. Yürekleri yaktı geçti. Bugün de öğle namazını müteakip defnedildi. 5 buçuk, 6 yaşlarındaydı” dedi.