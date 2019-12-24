Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzik Terapi Derneği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Derneği'nin birlikte düzenlediği ‘3'üncü Derin Bir Nefes' konseri, 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzik Terapi Derneği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Derneği, 75'inci Yıl Huzurevi'nde ‘3'üncü Derin Bir Nefes' konserini gerçekleştirdi. Kalabalık bir katılım sağlayan Huzurevi sakinleri konser boyunca söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, eski günleri yad etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burçin Uçaner, Türk kültürü üzerinde müziğin öneminden bahsetti. Uçaner, “Müziğin insan sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bize de çok yabancı bir konu değil. Bizim kültürümüzde Selçuklulardan itibaren şifahaneler yapılıyor. Osmanlı'da da bu şifahane geleneği devam etti. Müzisyenler de haftada iki kez bu şifahanelerde konserler yapıyorlar. Daha sonra bu müzik terapi bilimine evriliyor. Dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar yapılıyor. Artık müzik terapi disiplin halinde. Bugün burada yaptığımız bir müzik terapi değil, konser. Müziğin pek çok olumlu etkisi var. Duygu durumu değişiklikleri oluyor; tansiyon ve nabzı düzenliyor, oksijen seviyesi üzerinde etkilerini biliyoruz ama müzik terapi olarak adlandırmıyoruz” dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin yakın bir zamanda uluslararası projeye imza atacağının haberini veren Uçaner, “Çok yakında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak 6 ülke uluslararası bir projeye başlayacak. Demans hastalarıyla müzik terapi çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı huzurevlerinde çalışmalar başlayacak. Biz üniversite olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konseri dinlemeye gelen İclal İlhan, keyifli zaman geçirmek için konsere geldiğini söyleyerek, “Neşelenmek, keyiflenmek, şenlenmek, kafayı dağıtmak istiyoruz. Müzik ruhun gıdası o yüzden geldik” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Arap Ali Uzun ise konser vesilesiyle gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzun, “Çok memnun olduk programdan. Bizleri hatırladığınız için çok mutlu olduk” diye konuştu.