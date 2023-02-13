Derman Market şimdi de depremzedelerin yaralarını sarıyor

Yenimahalle Belediyesi'nin deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yönelik dayanışma seferberliği devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren Nazım Hikmet Kongre Merkezi'ni dayanışma noktası haline getiren ve deprem bölgesine gönüllüler ile birlikte yardım tırları gönderen Yenimahalle Belediyesi, depremzedelerin Ankara'ya göçleri sonrasında Yenimahalle'ye yerleşenler için harekete geçti.

Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Derman Market ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi depremzedeler için düzenlendi. Yenimahalle belediyesi ve yardımseverlerin bağışlarıyla kurulan Derman Market gıda ve hijyen, Nefes Engelliler Birimi ise kıyafet ve ayakkabı ihtiyacı için vatandaşlara destek oluyor.

10 bine yakın vatandaşa yardım eli

Bu kapsamda görevlilerce yaş ve cinsiyete göre tasnif edilen kıyafetler ile gıda ve hijyen malzemeleri kaydı alınan depremzede vatandaşların adresine teslim ediliyor.

Yenimahalle'ye gelen 6 bin 980 vatandaşa ayakkabı ve giyim, 3 bin depremzede vatandaşın da gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri ihtiyacını karşılayan belediye, vatandaşlardan gelen yardımları da 2'inci el olmamak kaydı ile kabul ediyor. Özellikle gıda ihtiyacı için yardım etmek isteyen vatandaşlar, Batıkent Semt Birimi, Şentepe Semt Birimi ve Karşıyaka Kapalı Pazar ve Sosyal Tesisleri içindeki Derman Market ve Nefes Engelliler Birimi'ne akşam 20.00'ye kadar teslim edebiliyor.

Bugün birlik ve beraberlik zamanı

Yenimahalle olarak elbirliği ile depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Deprem felaketinin yaralarını kamu kuruluşları olarak hem kendi imkanlarımızla hem de vatandaşlarımızın destekleri ile sarmaya devam ediyoruz. Derman Marketi ve Nefes Engelliler Tesisimizi ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları için tahsis ettik. Burada depremzede vatandaşlarımızın kayıtları yapılıyor, ardından gıda, giyinme, temizlik gibi acil ihtiyaçları gideriliyor. Bugün birlik ve beraberlik zamanı. Gece gündüz demeden depremin ilk gününden bu yana çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.