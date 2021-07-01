Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasanov: “Pandemi döneminde D vitamini önceki dönemlere göre daha fazla önem kazandı”

Sabir Hasanov, salgın döneminde insanların önceki dönemlere göre D vitaminine daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, dermatoloji polikliniğine farklı sebeplerle başvuran birçok hastanın tıbbi özgeçmişleri sorgulanırken D vitamini kullanıp kullanılmadığının da öğrenildiğini aktardı. Dr. Hasanov, D vitamininin vücuttaki faydasının görmezden gelinemeyecek kadar fazla olduğunu ve insanların bu dönemde kendi sağlığı için günlük D vitamini ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti. Faydalarına örnek olarak vücudun bağışlık sisteminin düzgün ve eksiksiz çalışmasındaki etkisini, kas gücünü arttırmasını gösteren Hasanov, D vitamininin bir kısmının böbreklerde sentezlenirken, önemli bir kısmının da deride üretildiğinin altını çizdi.

“Her gün 10 dakika güneşten yararlanın”

Ultraviyole ışınları denilen güneş ışınlarına çok maruz kalındığında deride birçok etkiye sahip olduğunu söyleyen Dr. Sabir Hasanov, deri yaşlanması, kızarıklık ve kılcal damar oluşumu, kırışıklıkların oluşması, deride leke oluşumu, seboreik keratoz gibi iyi huylu tümörlerin oluşumundan başlayıp bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve melanom gibi kötü huylu deri tümörlerinin oluşumunun görüldüğünü, bu sebeple hastalarına uzun süre güneşte kalmamalarını önerdiğini belirtti. Dr. Hasanov, melanom gibi deri kanseri oluşumu ile karşılaşıldığında güneş koruyucu krem kullanımının öneminin daha da ağır bastığını söyledi. Hasanov, gün içinde vücudun 5-10 dakika gibi kısa süre içinde güneş görmesinin D vitamini sentezi için yeterli olduğunu, güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında güneşten hem fiziksel olarak (şapka, uzun kollu tişört) hem de güneşten koruyucu krem kullanarak korunmanın ise son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu saatlerin dışında vücudun kısa süreli güneş görmesinin hem deri sağlığı hem de D vitamini sentezi için yeterli olduğunun altını çizdi.