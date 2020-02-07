DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: “Latin Amerika pazarını değerlendirmemiz lazım”

Dünya değirmencilik sektöründe lider olan bizler bu pazarlarda olmalıyız” dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Latin Amerika pazarına girilmesinin değirmencilik sektörü ve ülke ekonomisi için önem arz ettiğini söyledi. Başkan Demirtaşoğlu; “DESMÜD olarak 2019 yılını 1 milar 800 milyon dolarlık bir ihracatla tamamladık. Tabi bu yeterli değil. Ülkemize katkı sunmak için çalışmalarımız devam ediyor ve yeni pazarlar arıyoruz. Bu anlamda tarımsal endüstrinin kilit sektör olduğu Latin Amerika, Türk değirmencilerinin yeni pazarı olma yolunda oldukça elverişli. Doğal kaynaklar bakımından oldukça bereketli bir coğrafyaya sahip olan Latin Amerika, birçok tarım ürününün üretilmesine müsait. Ülke toprakları ve iklimi, özellikle hububat üretimi için olağanüstü bir potansiyel sunuyor. Öyleki Latin Amerika'nın en önemli şehirlerinden biri olan Arjantin dünya buğday üretiminde oldukça önemli noktada. Arjantin'in yılda yaklaşık 140 ton tahıl ve yağlı tohumlar üretimi söz konusu. Bir süre yatırımcıların güvenini sarsan Arjantin, 2015'ten bu yana bu konuda da oldukça önemli bir ilerleme kat ederek, yatırım ve ihracatı teşvik eden reformlar geliştirdi” şeklinde konuştu.

“Brezilya geniş kaynaklara ve sağlam bir yerleşik kapasiteye sahip”

'Yeni pazarlara girerek ülkemize daha fazla katma değer üretmeliyiz' diyerek açıklamalarını sürdüren DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Arjantin'in yanı sıra, Brezilya'da dünya tarım pazarında rekabetçi bir oyuncu konumunda. Brezilya ekonomisinin ana sütunlarından biri olan endüstriyel tarım, ülke Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 30-31'ine tekabül ediyor. Brezilya işlenmiş gıda pazarında hacim açısından ikinci, mali açıdan en büyük beşinci ülke durumda olduğu gibi geniş kaynaklara ve sağlam bir yerleşik kapasiteye de sahip. Ayrıca Brezilya'nın 2050 yılına kadar küresel gıda talebinin yüzde kırkını karşılaması bekleniyor. Bu potansiyele ulaşmak için endüstriyel tarım sektörü, dünyanın önde gelen gıda tedarikçisi olarak kalmak adına gıda işlemede yeni teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada dünya değirmencilik sektörünün lideri olan Türk değirmencilik sektörü artık bu coğrafyaya yönelmeli ve yatırımını buralara yapmalı. Topraklarının 75 milyon hektarını tarıma ayıran ve yüzde 8,8'lik bir ekilebilir alana sahip olan Brezilya, şu anda dünyanın en büyük üçüncü tarım üreticisi. Bizler de 15 yıldan beri Endüstiri 4.0'ı kullanan ve tamamı ile yerli, milli olarak ürettiğimiz makinelerimizle bu elverişli topraklarda akıllı fabrikalar kurmalı ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamalıyız” dedi.