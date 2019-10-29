DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyet, hiç şüphesiz geleceğimiz adına en büyük güvencemiz, en büyük mirasımızdır” dedi.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yazılı bir açıklama ile kutladı. “Eşitlik, adalet ve hürriyet temeline dayanan, büyük bir millet olma iradesiyle kurulan cumhuriyetimiz, hepimizin gözbebeğidir” diyerek açıklamasına başlayan Demirtaşoğlu, “Cumhuriyetimiz çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış, yedi düvele meydan okunarak verilen istiklal mücadelesinin ardından kurulmuştur. Asla şüphe yoktur ki, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak milletimizin her ferdinin görevi ve sorumluluğudur. Bu inanç ve sorumlulukla hedeflerine yürüyen milletimizi, hiçbir güç, hiçbir kötü niyet ve hiçbir kirli emel yolundan döndüremeyecektir. En büyük gayemiz; ülkemizi, demokrasisiyle, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedefi olan, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizler de DESMÜD olarak bu azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile cumhuriyetimizin 96. yaşını kutluyor, cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.