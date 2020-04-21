DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu: "Paslanmaz ürünlere gelen ek vergi ihracatımıza ciddi zararlar verir"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Paslanmaz ürünlere gelen ek vergi ihracatımıza ciddi zararlar verir” dedi.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan paslanmaz ürünlere ek vergi kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan kararın sanayicilerin belini bükeceğini ifade eden Demirtaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de 2423 karar sayısıyla yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararına Ek Karar' sonrası paslanmaz yani krom alaşımlı ürünlere ek vergi getirildi. Bu, ihracat yaparak ülkemize katma değer üreten, dolar girdisi sağlayan sanayicilerimize büyük zarar verir. Haliyle ihracatımızı etkileyeceği için ülkemize de zarar verir. Ülke olarak Covid-19 illeti sebebiyle geçirdiğimiz şu zor günlerde alınan bu ek karar, biz sanayicileri daha fazla zor duruma sokar" ifadelerini kullandı.

Alınan karardan vazgeçilmesini talep ettiklerini ifade eden Demirtaşoğlu, "Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi Bakanımız Mustafa Varank ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'dan destek bekliyoruz. Bizler elimizden geldiğince ülkemize katkı sağlamak isteyen, yerli ve milli ürünlerimizi dünyanın dört bir yerine gönderen sanayiciler olarak, alınan bu kararın değişeceğine inanıyoruz. Çünkü, ek vergi getirilen paslanmaz malzemelerin yerli üretimi veya muadili halihazırda yok. Kullandığımız paslanmazların hepsini ithal ediyoruz ve bu malzemeleri ciddi miktarda kullanıyoruz. Biz bu kararın geri alınacağına inanıyoruz ve hükümet yetkililerimize her konuda olduğu gibi bu konuda da güveniyoruz” dedi.