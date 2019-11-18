DESMÜD vefat eden üyesi için lokma döktürdü

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD), vefat eden yönetim kurulu üyesi Abdülkerim Selek için Kur'an-ı Kerim okutup lokma döktürdü.

DESMÜD, genç yaşta hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi, iş insanı Abdülkerim Selek'i dualarla andı. DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Selek için Kur'an-ı Kerim okutup, lokma döktürdüklerini belirterek, "Ülkemiz için oldukça önemli işler yapan bir dostumuzu kaybetmenin acısını derinden yaşıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha kıymetli dostumuz Abdülkerim Selek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.