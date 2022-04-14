Destek Eğitim Merkezleri yeni dönem için kayıtlara başladı

Yenimahalle Belediyesi'nin öğrencilere eğitim desteği sunmak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri'nde yeni dönem kayıtları başladı.

2017 yılından bu yana Yenimahalleli gençlere okula yardımcı ve sınavlara hazırlık eğitimi vererek sınavlarda yüzde 85 oranında başarının altına imza atan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, 2022-2023 eğitim yılı için kayıt almaya başladı.

6 ayrı merkezde eğitime tam destek

Açıldığı günden bu yana 15 bin Yenimahalleli gencin sınavlara hazırlanması için eğitim hizmeti sunan Destek Eğitim Merkezleri, yeni eğitim döneminde de gençleri yalnız bırakmıyor. Destek Eğitim Merkezleri'nde, 6, 7, 9, 10, 11'inci sınıflara okula yardımcı eğitimin yanı sıra 8'inci sınıflara özel LGS'ye hazırlık ve 12'nci sınıflara yönelik YKS'ye hazırlık kursu ücretsiz olarak veriliyor.

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hizmete açılan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada öğrencilere eğitim hizmeti sunuyor.

"58 öğretmen gençlerin başarısı için çalışıyor"

Yenimahalle'de eğitime katkı sunmak amacıyla her türlü yatırımın yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gençler açmış olduğumuz merkezlerde kaliteli ve çağdaş eğitim alıyor. 58 öğretmenimiz, Yenimahalleli gençlerin başarısı için durmaksızın çalışıyor. Yenimahalleli gençlerin iyi üniversitelerde okumasını ve geleceğin söz sahibi bireyleri olmasını hedefliyoruz. Aileler, açmış olduğumuz eğitim merkezlerine büyük ilgi gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmemizin yolu donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitimden geçiyor. Bu bilinçle çalışıyor, yatırımı gençlerimize yapıyoruz” dedi.

Destek Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen ilçe sakinleri ortaokul için 332 12 14 ve lise için 335 94 90 numaralı telefonlara ulaşarak bilgi alabilirler.