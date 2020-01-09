Destici: "Başta ABD ve İran olmak üzere yabancı güçlerin Irak'tan elini ayağını çekmesini arzu ediyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Irak'ın bir bütün olarak yoluna devam etmesini ve başta ABD ve İran olmak üzere yabancı güçlerin, sadece Irak'ı sömürmek için gelen güçlerin elini ayağını buradan çekmesini arzu ediyoruz. Türkmen varlığına yönelik bir tehdit meydana geldiğinde Türkiye müdahale edecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ve Teşkilat Sorumlusu Firaz Ağaoğlu'nu makamında kabul etti. Irak'taki gelişmeler ile Türkmeneli ve Türkiye'deki Türkmenlerin sıkıntılarının konuşulduğu görüşme 20 dakika sürdü. Görüşme sonrası Destici ve Tütüncü basın açıklaması yaptı. Özellikle Irak'taki gelişmeler ve hem Türkmeneli bölgesinde hem Türkiye'deki Türkmenlerin sıkıntılarıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını söyleyen Tütüncü, "Siyasi partilerimizi bu anlamda bilgilendiriyoruz. BBP bu konuda yakından takip ediyor gelişmelerimizi. Son gelişmelerle ilgili bölgede olası cereyan edecek hadiseleri birinci ağızdan arz etmek için burada bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra daha sıkı bir iletişim halinde oluruz, cereyan eden hadiseleri en hızlı şekilde aktarırız. Bizim beklentilerimizi de hem parti hem de milletvekili olarak bu konuları dile getirmesi çok çok önemlidir" diyerek raporu Destici'ye arz etti.

Destici ise Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra İran ve ABD arasında var olan gerilimin üst düzeye çıktığını belirterek, "İran buna karşılık olarak dün Irak'taki ABD üslerini vurdu. İran tarafından 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı fakat Trump hiçbir kaybın olmadığını duyurdu ve bir şey olmamış gibi barış yollarının açık olduğunu ifade etti. ABD ile İran böyle büyük bir güç savaşı ortaya koyarken bölgede bundan en çok etkilenen kesim Irak oldu. Bizim hassasiyetimiz bundan tüm Irak halkının daha fazla etkilenmemesi ve Irak'ın bir savaş alanı olmaktan çıkması. Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimizin burunlarının kanamasına tahammülümüz yok. Türkmenlerin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için Türkiye'yi bütün önlemleri almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak'ta yaptığı görüşmelerde Türkmenler konusunun üzerinde de durduğunu söyleyen Destici, "Biz Türkmenler konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Son gelişmelerden sonra Irak'ın bölünmesi ile ilgili kaygılarımız da arttı. Bunun karşısında fırsatı değerlendirmek isteyen gruplar var, bunların başında PKK var. Türkmenlerin korunması noktasında her türlü adımın atılmasını arzu ettiğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Irak merkezi yönetimindeki ağırlıklarının muhafaza edilmesi lazım. Türkmen varlıklarının sürdürülmesi konusunda desteklenmesi gerekiyor. BBP olarak Türkmen kardeşlerimizin taleplerini hem kamuoyunda hem Mecliste dillendireceğiz. Türkmen kardeşlerimizin geleceği adına büyük adımlar atılmasını arzu edeceğiz ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Türkmen kardeşlerimizin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu biliyoruz. Biz de Irak'ın bir bütün olarak yoluna devam etmesini ve başta ABD ve İran olmak üzere yabancı güçlerin sadece Irak'ı sömürmek için gelen güçlerin elini ayağını buradan çekmesini arzu ediyoruz. Türkmen varlığına yönelik bir tehdit meydana geldiğinde Türkiye müdahale edecektir. Türkmen varlığı olmazsa olmaz şartlarımızdan bir tanesidir" şeklinde konuştu.