Destici'den kongre açıklaması

Tam tersine onları diğer delegelerimizle birlikte kucaklayacağız. Hiçbir üyemize bizi desteklemedi diye gönül koymayacağız” dedi.

BBP'nin 11. Olağan Kongre'de tekrar genel başkan seçilen Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini taşıdıklarını belirten Destici, “Şehit liderimizin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nn emanetini taşıdığımızı da bir an bile unutmamacasına farkındayız. Bu sebeplerle bize yöneltilen iddialara, suçlamalara adını doğru koyalım iftiraralara dahi çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ettik. Bununla birlikte farklılıkları kırgınlıkları tamir etmenin, problemleri mensuplarımızı kırmadan çözmenin yollarını aradık ve aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gelen suçlamalara zorlanmadan cevap verdiklerini kaydeden Destici, “Geçmişte bir şekilde partimizde bulunmuş, görev yapmış bazı kişilerden gelen eleştirilere, camiamıza ve partimize zarar verme noktasına gelene kadar sessiz kaldık ve cevap vermedik. Ancak camiamızın bu tür tartışmalarla gündeme gelmesini ve anılmasını hiç arzu etmedik ve etmeyiz. Bu hassasiyetimizin acımasızca birileri tarafından kongre öncesi ve sürecinde istismar edildiğini gördük. Partimize görevde olan parti yönetimine olan her hangi bir suçlamayla ilgili cevap vermekte hiç zorlanmadık ve zorlanmayız bunun iki sebebi birincisi elhamdülillah hiç yalan söylemedik. Ne camiamıza karşı ne milletimize karşı. İkincisi tüm kararlarımızı istişare ile aldık. Bu nedenle hiçbir zaman aldığımız kararlara bahane uydurmaya, etrafında manevra yapmaya ihtiyaç duymadık” şeklinde konuştu.

Kongrede delegelerin içeriye alınmamasıyla ilgili iddialara da cevap veren Destici, “Kim dürüst temiz, kim ikiyüzlü bunları da gördük. Bu kongre bu yönüyle de bizim için kazanç oldu. Bundan sonra önümüzde daha net bakacağız. İftiralarla karşı karşıya kaldık ki kamuyu öyle yanıltılmaya çalışıldı ki. Pandemi dolayısıyla sadece delegelerle kongre yapacağımızı ilan ettik. Bizden önce iki kongre daha oldu. İyi Parti ve CHP. Onlar da sadece delegelerle yaptı. Onların kapısına yüzlerce delege olmayan, hatta üye dahi olmayan ya da partiden ihraç edilmiş kişiler oraya gidip içeriye girmeye çalışmıştır. Delege olup da içeriye alınmayan tek kişi yoktur. Hal böyle iken bazı delegelerin içeriye alınmadığı, hatta yine bizim için çok kıymetli kişilerin içeriye alınmadığı gibi iftiralar atılmıştır. Bu çok alçakçadır. Bu kendisini gazeteci ya da basın mensubu olarak ifade eden hiç kimseye yakışmamıştır” açıklamalarında bulundu.

Kongre'de oy vermeyen delegelere asla gönül koymadıklarını ifade eden Destici, “Kongremiz geride kaldı. Hiçbir delegemize bize oy vermedi diye bırakın dışlamayı, kaş kaldırmayacağız Tam tersine onları diğer delegelerimizle birlikte kucaklayacağız. Hiçbir üyemize bizi desteklemedi diye gönül koymayacağız. Tam tersine onlara sımsıkı sarılacağız. Oy veren vermeyen, destekleyen desteklemeyen, samimi, harbi Büyük Birlik Partililere kongre sürecinde olduğu gibi yine kol kola, gönül gönüle, omuz omuza devam edeceğiz” dedi..

Partilere yapılan hazine yardımının eşit olmadığını vurgulayan Destici şunları kaydetti:

“Bugün partilere yapılacak hazine yardımı açıklandı. Beş siyasi partiye verilecek hazine yardımı miktarına bakıyoruz ve karşımıza ne çıkıyor? 481 milyon 790 bin lira hazine yardımı yapılacak beş siyasi partiye. Seçime 10'dan fazla parti katılıyor ama yardımı 5 siyasi parti alıyor. Bu doğru ve kabul edilebilir bir durum değildir. Bazı seçimlerde 1 milyon oy almamıza rağmen bize bir kuruş yok. Bunun hazinede 5 binde 2'si olması yerine biz yeni bütçede bunun 5 binde 20'si olmasını teklif ediyoruz. Bizde burada siyasi parti yönetiyoruz bizim yıllık giderimiz 1 milyon lira civarında. Bir siyasi partiye verilen para yıllık asla 5 milyon lirayı geçmemeli ya da asla verilmemeli."

Üç sene sonraki seçimlere daha iyi hazırlanacaklarının altını çizen Destici, “Yaklaşık üç yıl seçim yok. Bu süreyi doğru ve verimli bir şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Teşkilatlarımızdaki eksikleri tamamlayacağız. Hiçbir seçime hiçbir seçim çevresinde artık eksik liste ile girmeyeceğiz. Seçmenle daha yoğun, daha sürekli olan sağlıklı bir diyalog kuracağız. Hepsinden önemlisi de kendimize ve camiamıza ve milletimize güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz. Siyasetin gerekliklerini yerine getirdikten sonra ortaya çıkacak olan netice inan ki herkes için sürpriz olacaktır. O günden sonra partimizde de Türkiye'de de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ayaktayız ve her geçen gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'a desteklerini de ileten Destici şunları söyledi:

“Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Katil Ermenistan cephede Azerbaycan milli ordusu karşısında her gün yeni mağlubiyetlerle perişan olurken hırsını sivillerden almaya çalışıyor ve füzelerle sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Lanetliyorum, kınıyorum ve buna sessiz kalan başta Rusya, ABD ve Fransa olmak üzere Birleşmiş Milletler'i, Avrupa Birliği'ni kınıyorum. Aynı şeyin tersine olsaydı dünyayı ayağa kaldırmışlardı. Çoktan Azerbaycan'ın üzerine çullanmışlardı. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün Azerbaycan halkına, devletimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Öbür taraftan cephede başarılarıyla gurur duyduğumuzda ifade ediyorum. İşgal edilmiş tüm toprakları kurtarana kadar bu mücadelenin sürmesini bekliyoruz. Bu süreçte hiçbir masa ve müzakere çağrısına kulak verilmemeli, ta ki işgal edilmiş tüm topraklar azda edilene ya da Ermenistan oralardan çekilene kadar.”