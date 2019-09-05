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Dev adamlar kampa girdi

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi kampa girdi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi kampa girdi.



Türkiye Basketbol Ligi'nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi kampa girdi. Bolu'da kamp çalışmalarına başlayan Yeşil-Beyazlılar, kamp sonrası Bursa'da düzenlenecek olan Finalspor Turnuvası'na katılacak. 12 ile 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuva kapsamında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Bornova Belediyesi, Finalspor ve Sigortam Net İTÜ ile karşılaşacak.




Yeni sezon için iddialı bir takım oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Takımımız sezon hazırlıklarını tamamlamak için kampa girdi. Kamp sonrası da yaptıkları çalışmaları pekiştirmek için turnuvada da boy gösterecekler. Bizlerde sporcularımızın başarısı için yanlarında olmaya, onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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