Dev ekranda Final Four heyecanı

Keçiören Belediyesi önüne kurulan dev ekranda sporseverler, Final Four'a yükselmeyi başaran takımlarımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında oynanan yarı final maçını heyecanla izlediler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da oynanacak 3'ncülük ve aynı akşam 21.30'daki final karşılaşmalarının da Belediye önü Kalaba Meydanı'ndan dev ekranda canlı yayınlanacağı müjdesini verdi.

19 Mayıs'a sayılı günler kala Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gençlerin sosyal medya üzerinden gelen taleplerini geri çevirmeyerek Belediye önüne kurdurduğu dev ekranda sporseverlere maç heyecanını canlı yaşattı.

Basketbolda EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four'a yükselmeyi başaran takımlarımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yarı finalde karşı karşıya geldiği maçta; sevinen taraf Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague Finali'ne yükselmeyi başardı. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı dev ekranda birlikte izleyen gençler taleplerinin dikkate alınmasından ötürü çok mutlu olduklarını dile getirerek Başkan Altınok'a teşekkürlerini ilettiler.

Sporcularımız gururumuz oldu

Başkan Altınok, sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili birçok talebin gelmesi üzerine gençlere böyle bir jest yaptıklarını belirtirken, “Tüm vatandaşlarımızın talepleri başımız gözümüz üstüne. Hele gençlerimizi hiç kırmıyor, sporla iç içe olmalarını özellikle destekliyoruz. Yarı finale adını yazdıran iki Türk takımımızı ve sporcularımızı da tebrik ediyorum. Gururumuz oldular, inşallah finalde de Anadolu Efes şampiyon olarak bizlerin göğsünü kabartacak, şanlı bayrağımızı dalgalandıracak” diye konuştu.

19 Mayıs'ta final ve 3'ncülük maçı yine dev ekranda yayınlanacak

Başkan Altınok, Keçiören'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Pazar günü saat 18.30'da oynanacak 3'ncülük ve aynı akşam 21.30'daki final karşılaşmalarının da Belediye önü Kalaba Meydanı'ndan dev ekranda canlı yayınlanacağı müjdesini verdi.

Altınok, ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kutlayarak, “Nice 100 yıllara mesajı” verdi.