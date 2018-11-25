Dev fuarı 5 bin kişi ziyaret etti

Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde ikincisi gerçekleşen A-TECH-Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu.

Artı2 Fuarcılık organizesinde TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleri ve katılımlarıyla 22-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen A-TECH-Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, özel sektörün öncü aktörlerine ev sahipliği yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan'ın da ziyaret ettiği fuara katılımcı sayısı 5 binin üzerine çıktı. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuara yaklaşık 100 katılımcı firma katıldı. Fuarda ürün portföyleriyle stantlarda yerini alan özel sektörün önde gelen profesyonelleri, kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra iş bağlantıları da gerçekleştirdi.

Kamu kurumlarındaki onay makamlarına yeni teknolojileri takip etme fırsatının sunulduğu fuarda katılımcı firmalar, akıllı bina teknolojileri, bina otomasyon ve ekipmanları, kablolar, elektrik panoları ve aksesuarları gibi ürünlerini sergiledi. Sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiren fuarda organize edilen etkinlikler, konusunda uzman kişilerin ve akademisyenlerin teorik ve uygulamalı sunumları sektörün gelişimine önemli bir katkı sağladı. Kamu çalışanları ve özel sektör temsilcilerini buluşturan fuar, kamu kurumları ve çalışanlarının ulaşamadıkları ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmasını sağladı. Türkiye'de elektrik sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve firmaların Ar-Ge çalışmalarının da sergilendiği fuar, yerli ürünlerin tanıtımına da olanak sağladı.