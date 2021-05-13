Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Alparsan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde partisinin kurucu lideri Alparsan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Bahçeli daha sonra kabre karanfiller bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, “Mileletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden geçiyoruz. Çevre ülkelerdeki sorunlar, son Kudüs katliamları dikkate alındığında hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye görmek isteriz. Cenab-ı Allahtan niyazımız budur” ifadelerini kullandı.