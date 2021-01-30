İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devlet korumasındaki çocukların eserleri, 2021 yılı takvimini donattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocuklar tarafından yapılan resimlerin yer aldığı 2021 yılı takvimini dijital ortamda paylaştı.


Bakanlık, 11 ila 16 yaş arasında devlet korumasındaki çocukların yaptığı yüzlerce resim arasından 12 eseri 2021 yılı takvimi için belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un “Çocuklarımızı, aile sıcaklığına en yakın mekânlarda, milli ve manevi değerlerine bağlı; sporla, sanatla uğraşan; geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştiriyoruz” sözlerinin de yer aldığı takvim, dijital ortamda yayınladı.


Çocukların 12 ayı birbirinden farklı bakış açılarıyla resmederek özel olarak hazırlanan takvimde gençler tarafından kutlanan özel günler de yer alıyor.


Çocukların zengin duygu dünyalarından süzülüp gelen, doğadan insan sevgisine, günlük yaşamdan hayallere uzanan geniş bir esinle yapılan resimlerden oluşan takvim, büyük beğeni aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.