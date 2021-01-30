Devlet korumasındaki çocukların eserleri, 2021 yılı takvimini donattı

Bakanlık, 11 ila 16 yaş arasında devlet korumasındaki çocukların yaptığı yüzlerce resim arasından 12 eseri 2021 yılı takvimi için belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un “Çocuklarımızı, aile sıcaklığına en yakın mekânlarda, milli ve manevi değerlerine bağlı; sporla, sanatla uğraşan; geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştiriyoruz” sözlerinin de yer aldığı takvim, dijital ortamda yayınladı.

Çocukların 12 ayı birbirinden farklı bakış açılarıyla resmederek özel olarak hazırlanan takvimde gençler tarafından kutlanan özel günler de yer alıyor.

Çocukların zengin duygu dünyalarından süzülüp gelen, doğadan insan sevgisine, günlük yaşamdan hayallere uzanan geniş bir esinle yapılan resimlerden oluşan takvim, büyük beğeni aldı.