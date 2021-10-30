Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 29 Ekim coşkusu

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla kutlandı.

Programa Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“Cumhuriyetimizin 98. yılını hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla kutladık”

Cumhuriyet Bayramını birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Cumhuriyetimizin 98. yılını hemşehrilerimiz ile birlikte coşkuyla kutladık. Bu gurur günümüzü ve coşkumuzu bizimle paylaşan vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Çetin'in konuşmalarının ardından Ozan Ahmet'in türküleri ile devam eden program Mustafa Taş'ın konseriyle devam etti. Büyük bir coşku içerisinde geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda gerçekleştirilen çekilişle programa katılan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.