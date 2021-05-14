Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22'nci yılında perdelerini açıyor

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22'nci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali, bu yıl 24 Mayıs'ta başlayacak ve 21 Haziran'da sona erecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı ve tüm önlemlerin alınacağı festivalde, bilet satışları 17 Mayıs Pazartesi'nden itibaren online olarak, 18 Mayıs Salı gününden itibaren ise gişelerde başlayacak.

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyunu sahnelenecek. Bu yıl Tiyatro Kare “Ağaçlar Ayakta Ölür”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Anna Karenina”, Sivas Devlet Tiyatrosu “Kendime Kıyamam”, Tiyatro Kedi “Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını”, Semaver Kumpanya “Cardenio”, Bursa Devlet Tiyatrosu “Akide Şekeri”, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Seksen Günde Devr-i Alem”, İzmir Devlet Tiyatrosu “Yıldızların Altında”, Kocaeli Şehir Tiyatroları “Macbeth” oyunları Merkez Park'ta sahnede olacak.

DOT Tiyatro “Sesin Resmi”, Kumbaracı 50 “Muamma”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Sonsuzluk Kitabevi”, Van Devlet Tiyatrosu “Penceredeki Atlar”, Kuzgun Yapım “Tuna Kıvrımı”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu “Kürk Mantolu Madonna”, Sadri Alışık Tiyatrosu “Dali'nin Kadınları”, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Her Şey Yolundaymış Gibi” ve Kocaeli Şehir Tiyatroları “Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)” adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” bu yıl usta oyuncu Nevra Serezli'ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek.