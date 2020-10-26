Devlet Tiyatrolarının yeni adresi Pursaklar

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kültür ve sanata dair her şey Selçuklu Kültür Merkezi'nde hemşerilerimizle buluşuyor" dedi.

Pursaklar Belediyesinin Selçuklu Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığının Devlet Tiyatrolarını gerçekleştirebileceği standartlara kavuşuyor. Kapalı olduğu pandemi döneminde yapılan tadilatlarla bambaşka bir görünüme kavuşacak olan Selçuklu Kültür Merkezi Tiyatro Salonu kavuşacağı yenilikler ile Devlet Tiyatrolarının sahne alabileceği hale kavuşacak. Koltukları, zemini ve tavanı tamamen yenilenecek olan salon, 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alarak kapılarını Devlet Tiyatrolarına ve tiyatro severlere açmayı amaçlıyor. Tüm donanımıyla Pursaklar'ın ‘‘Tiyatral'' ihtiyaçlarına karşılık verecek olan Kültür Merkezi; sahnesi, seyirci bölümü, ışık ve perdeleri ile hazır hale getirilerek Ankara'nın çekim merkezi olmayı hedefliyor.

"Devlet Tiyatrolarımıza kapılarımızı en kısa sürede açmayı planlıyoruz"

Pursaklar halkının tiyatroya bakışının iyi olduğunu söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kültür Merkezimizde gerekli dönüşümleri tamamlayarak Devlet Tiyatrolarımıza kapılarımızı en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. Pursaklar halkının tiyatroya bakışı oldukça iyi. Geçmiş dönemlerde görmüş olduğumuz üzere tiyatro oyunlarını çok iyi eleştiren çok iyi gözlem yapan bir seyirciye sahibiz. Kültür ve sanata dair her şey Selçuklu Kültür Merkezi'nde hemşerilerimizle buluşuyor. Kültür ve sanatın insan psikolojisine çok büyük faydası var. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşerilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Bizlerde belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.