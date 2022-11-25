Devremülk sahiplerini dolandıran şebeke çökertildi: 36 gözaltı

Şebeke üyelerinin daha önce devremülk sektöründe çalıştığı, buradan edindikleri verilerle tuzağa düşürdükleri vatandaşların kimlik bilgilerini çaldıkları ve bu yöntemle toplam 71 kişiyi dolandırarak 6 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Reklam Organizasyonu, Gayrimenkul Danışmanlığı ve Satış Danışmalığı' adı altında üçüncü kişilerin üzerine kurulu 9 paravan şirket üzerinden devremülk dolandırıcılığı yapan suç çetesini tespit etti. Teknoloji ile arası iyi olmayan yaşlıları ağına düşürüp devremülklerini ederinden çok daha yüksek fiyata satma vaadiyle kandıran dolandırıcılara yönelik Ankara merkezli Adana, Afyon, Antalya, Bursa, Bitlis, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Sakarya ve Kayseri illerinde 56 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Rezidansı iş yerine dönüştürerek şirket imajı oluşturdukları belirlendi

Dolandırıcıların, özelikle teknolojiden anlamayan ileri yaştaki kişilere yöneldiği, devremülk satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini, bunun içinde 100 bin lira ile 350 bin lira arasında fiyat istedikleri öğrenildi. Öte yandan, şebekenin, kiraladıkları rezidansı işyerlerine dönüştürürek çağrı merkezlerinde diksiyonu düzgün kadınları iş verdikleri ortaya çıktı.

Daha önce devremülk sektöründe çalışmışlar

Zanlıların daha önce devremülk işiyle ilgilendikleri ve kandırdıkları kişilerin verilerini ve iletişim bilgilerini bu yolla çaldıkları belirtildi. Çağrı merkezi çalışanlarının ise mal sahiplerine ulaşarak fiyatı 100 bin lira olan devremülklerini 1 milyon liraya satma vaadinde bulundukları ve bu yöntemle toplam 71 kişiyi tuzağa düşürdükleri aktarıldı.

Tam 6 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi

Suç çetesinin 63 farklı dolandırıcılık olayında toplam 6 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ekiplerin 50 ikamet adresi ve 3 iş yerinde yaptıkları aramalarda ise mülk sahiplerinin verilerinin yer aldığı listeler, çağrı merkezi çalışanlarının mağdurlarla nasıl konuşması gerektiği ile ilgili bilgi notları ve mağdurlar ile yapılan görüşmelerde alınan notlar ele geçirildi.

Evraklardaki notlar dikkat çekti

Aramalarda ele geçirilen belgelerde ve evraklarda yazan notlar ise mülk sahiplerinin nasıl dolandırıldığını gözler önüne serdi. Söz konusu belgelerin üzerinde yazan bazı yazılar ise şu şekilde:

“12 yıl önce almış. 3 çocuğu var. Kendisi lise öğretmeni. Aranmış ama yüz yüze görüşmemiş. Hiç kullanmıyor. Satmak istiyor. 45 yaşında.”

“Asansör tamircisi. Hiç kullanmamışlar. Saf bir adam. Salı günü iş yerinden izin alacak."