DHMİ Havacılık Akademisi'nde üç ayda 3 bin 492 kişiye eğitim verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Havacılık Akademisi'nde 2021 yılının ilk üç ayında 3 bin 492 kişiye eğitim verildi.

Akademide 2021 yılı Ocak ve Mart ayları arasında uzaktan eğitim, yüz yüze ve işbaşı eğitimleri de dâhil olmak üzere toplam 176 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkisini sürdüren Kovid-19 salgınına rağmen gerekli koşulları titizlikle yerine getiren Akademi'de eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Salgın sürecinde yüz yüze eğitimin ortaya çıkaracağı riskler nedeniyle uzaktan eğitim faaliyetlerine öncelik ve hız verildi. Zorunlu durumlar nedeniyle devam eden az sayıdaki yüz yüze eğitim programlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde özen gösteriliyor.

Eğitimleri başarı ile tamamlayan 3 bin 15 personele DHMİ tarafından belge verildi. 107 personel ise kurum dışından aldığı eğitimler sonucunda belge almaya hak kazandı. Böylece belge alan toplam öğrenci sayısı 3 bin 122 oldu.

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin başladığı günden bu yana, yaklaşık 1 milyon 358 bin 599,02 TL tasarruf sağlandı.