DIGIAGE kış kampı başladı

Bilişim Vadisi DIGIAGE, Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nin oyun geliştirmek isteyen tüm girişimciler için düzenlediği kamplara yoğun ilgi sürüyor. 23 Ocak Pazar günü başlayan OG22 DIGIAGE Kış Kampına 32 ilden 30 takımdaki toplam 165 girişimci katılım sağladı. Organizasyon ve mentör ekiplerle birlikte 200'den fazla fiziki katılım olan kampa 1500 civarındaki başvurulardan seçim yapıldı.

Fiziki katılımın yanı sıra yaklaşık 900'den fazla çevrim içi katılımın da olduğu bu kampta Türkiye'nin ulusal ve global arenada oyun geliştirme ekosistemine kolektif kazanç sağlanacak. Bilişim Vadisi'nde yoğun bir şekilde devem eden kamp 29 Ocak Cumartesi günü üretilen dijital oyunların yatırımcı ve destekçilerin beğenisine sunulması ile tamamlanacak.