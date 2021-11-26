'Dijital Dönüşüm Akademisi' gençleri hayallerine yaklaştırıyor

Robotik kodlama, e-ticaret, oyun yazılımı gibi eğitimlerin yer aldığı “Dijital Dönüşüm Akademisi” ile gençler hayallerini gerçeğe dönüştürme şansını yakalıyor.

“Dijital Dönüşüm Akademisi” Sincan'ı geleceğe taşıyacak, dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak bir merkez olarak tasarlandı. Bu akademide gençler dijital dünyaya adım atıp, hayallerine yön verebilecek. Akademi bünyesinde e-ticaret ve dijital pazarlamadan el tasarım atölyesinde, elektro laboratuvar tasarım atölyesinden Robotik kodlama ve Maker atölyesine kadar birçok alanda uzman eğitmenler eğitim verecek.

Dijital Dönüşüm Akademisinde bulunan bölümler içerisinde, dijital platformlara dair eğitimler, dijital tasarım atölyesi, uzaktan eğitim atölyesi, e-ticaret eğitimi, robotik kodlama eğitimi, dijital dünyada insan kalabilmeyi amaçlayan manevi eğitimler, oyun yazılımı eğitimi, dijital platformlarda hesap açma ve yönetme, yurtdışı e-ticaret pazar yerleri, SEO uyumlu içerik üretme, kişisel gelişim eğitimleri, PHOTOSHOP-3D modelleme eğitimleri bulunuyor.

Maker atölyesi ve robotik kodlama eğitimi

Maker atölyesi ile hayal gücü ve zengin düşüncelerinin yardımıyla çocukların özgün ürünler ortaya çıkarmasına rehberlik ediliyor. Erken yaşta maker ve kodlama eğitimi alan çocuklar, zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, planlama, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda kendini daha iyi geliştiriyor.

Dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi

Teknoloji kullanımının artışı ile sosyal ağların hayatımızdaki yeri, dijital alışverişi ve e-ticaretin kapılarını araladı. Sincan Belediyesi, dijital pazarlama ve e-ticareti meslek edinmek isteyen ya da merak edenler için bu alanda da eğitim içerikleri hazırladı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler, 'Dijital Dönüşüm Akademisi'ne "sincan.bel.tr" web adresi üzerinden başvurarak ücretsiz kayıt yaptırabilir.