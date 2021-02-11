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Dijital Dünya Çalıştayı İstanbul'da yapılacak

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen ve yeni iletişim teknolojilerinin ele alındığı dijital dünya çalıştayı 5-6 Mart tarihinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma ofisinde yapılacak.



Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, 5-6 Mart tarihinde İstanbul'da düzenlenecek çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada, “Artık yeni bir iletişim dünyası ile karşı karşıyayız. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni bir medya düzeni ortaya çıktı. Tv izleme alışkanlıkları, gazete okuma alışkanlıkları değişti. Artık sanal ve dijital bir dünya var. Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ela alacağız” ifadelerini kullandı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını yapacağı çalıştayda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bir konuşma yapacak. 5-6 Mart tarihlerinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki Çalıştaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

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