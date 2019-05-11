Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dijital Tıp Eğitimi Uygulamaları kurulu tarafından, “Dijital Dünyada Tıp Eğitimine Eğitici ve Öğrenci Gözüyle Bakış” sempozyumu düzenledi. Tıp Fakültesinin Dekanlık Binası'nda yapılan sempozyumda yeni eğitim tekniklerini hem eğiticiler hem de öğrencilerin bakış açısıyla değerlendirileceği bilimsel bir çalışma yapıldı. Hızla gelişen teknolojinin tıp eğitimindeki yeni fırsatları keşfederek ve bu yeni tekniklerin ülkemiz koşulları dahilinde değerlendirilerek müfredat uygunluğu konusunda eğitici ve öğrencilerle birlikte değerlendirildi. Sempozyum dijital çağda kaliteli eğitimin sağlanması oturumuyla açıldı. Sempozyuma tıp doktorları, eğiticiler, öğretim üyeleri, öğrenci ve Gazi Üniversitesi Vakfı Koleji öğrencileri katıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dijital Tıp Eğitimi Uygulamaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Kula, amaçlarının tıp eğitimcilerine tıp fakültelerinde ve diğer eğitim konularındaki eğiticilere dijital teknolojilerle ilgili yeni farkındalıklar oluşturarak tıp eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımına öğrencilerin nasıl baktıklarına görmek olduğunu belirterek, “Yeni teknolojilerin ülkemizde yeni yeni kullanıma girmiş teknolojilerin katılımcılar tarafından bizzat test edilerek devamını da yapmayı planlıyoruz. İnşallah bundan sonraki oturumlarımızda daha büyük kalabalıklar ve katılımlarla yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Işıl İrem Budakoğlu, “İlk kez fakültemizde dijital eğitim ve uygulamalarıyla ilgili hem eğitici hem öğrencileri bir araya getiren hem de sektörü bir araya getiren bir sempozyum organizasyonumuz var tıp bu konuda bir çok meslek alanına göre çok daha ilgili ve ön planda gidiyor. Ancak tıp fakülteleri biraz daha gerilerde gidiyor o nedenle hem eğitici hem öğrenciyi bir araya getirip buluşturması açısından bu sempozyum çok önemli ve ilklerden bir tanesi. Biz anabilim dalı olarak TUBİTAK projesi yürütüyoruz animasyon tabanlı uzaktan eğitim dijital ortamlar, animasyonun burada kullanımı görsel etkiyle birlikte kullanan bununla ilgili eğiticilerde giriyorlar. Onlarda çok memnunlar bunun genişletilmesi lazım, geliştirilmesi lazım. O yüzden önümüzde daha yapılacak çok şey var. Z kuşağı buna çok yatkın ve uygun kuşak değişimi ile birlikte artık üniversitede okuyan kesim z kuşağı eğiticilerin özellikle bu konuda çok desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.