Dijital ebeveynlik bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Geleceğin Ekranı Projesi hayata geçiriliyor

Netflix, Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle Geleceğin Ekranı projesini hayata geçiriyor. Proje ile dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik anlayışının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor. Dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Geleceğin Ekranı projesi, çocukların ve gençlerin bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazanmasına aracı olacak.

STK'ların ve akademisyenlerin katılımıyla desteklenecek proje kapsamında öğretmenler ve ebeveynlere yönelik dijital buluşmalar, podcast yayınları ve geniş kapsamlı bir zirvenin de aralarında bulunduğu pek çok farklı aşama yer alacak.

Bu doğrultuda, projenin ilk ve en önemli aşamalarından biri, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek dijital buluşmalar olacak. Bu aşamada çocukların ve gençlerin eğitiminde kilit rol üstlenen öğretmenlerin ve ebeveynlerin katılımıyla dijital ortamdaki öğrenci davranışları mercek altına alınacak ve bilinçli içerik tüketim yöntemleri paylaşılacak. Öğrencilerin bu bilgilere erişimini kolaylaştıracak özel bir eğitim setiyle de desteklenecek dijital buluşmalar ile yıl sonuna kadar 3 bini aşkın öğretmen ve aile en güncel bilgilerle donatılacak.

Projenin ikinci aşamasında ise bilinçli içerik tüketimi anlayışının toplumun tüm kesimleri ile paylaşılması hedefleniyor. Bu kapsamda akademisyenlerin de aralarında yer alacağı tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir podcast serisi hayata geçirilecek. Ayrıca uzmanlar eşliğinde hazırlanacak makaleler Netflix Haber Merkezi'nde yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

Projenin üçüncü ve son aşamasında ise tüm paydaşların katılımı ile geniş kapsamlı bir zirve düzenlenecek. Dijital okuryazarlık ve ebeveynlik alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer alacağı Geleceğin Ekranı zirvesi, proje süresince elde edilen deneyimlerin sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarılmasına aracı olacak.

Geleceğin Ekranı projesi hakkında görüşlerini paylaşan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır şunları kaydetti:

“Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri hayatımızın çok önemli bir parçası ve olmazsa olmazı. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün arttığı günümüzde dünyaya merhaba diyen ve dijital nesil olarak adlandırılan çocukların dijital yetkinliklerinin görece daha yüksek olması çok kıymetli ve umut verici. Fakat özellikle akıllı teknolojik araçların çocuk ve gençler tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor olması bu grubun güvenli internet kullanımının sağlanması gerekliliğini de çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bizler de Habitat Derneği olarak bu durumun farkındayız ve Netflix ile çok değerli bir projeye imza atıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Geleceğin Ekranı projesi ile dijital vatandaşlık, dijital ebeveynlik, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık gibi kavramları tüm yönleriyle hedef kitlemiz olan öğretmen, ebeveyn ve çocuklara aktarmak ve öğretmek istiyoruz. Daha güvenli bir dijital dünyaya sahip olacağımıza en içten şekilde inanıyoruz.”

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Basmacı projeye ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Teknolojinin günlük hayatımızda ulaştığı hâkimiyet, dijital okuryazarlığın ne kadar önemli olduğunu da gösterir. Dijital dünya muazzam faydalar ve avantajlar kadar riskler ve tehditler de sunar. Dolayısıyla tehlikeden uzak durmak için teknolojiyi doğru kullanmak ve anlamak önem kazanır. Bu noktada dijital medya okuryazarlığı, yani iletişim ve paylaşım teknolojilerinin ve ortamlarının niteliklerini kavramak, özelliklerini bilmek ve yeni medya diline hâkim olmak gerekir. Böylece dijital içeriğinin nasıl bulunup, nasıl tüketileceğine ilişki kararlar daha sağlıklı verilir. Ülkemizde teknik eğitim, bilgi ve beceride çok başarılı işlere, önemli girişimlere imza atılıyor. Ancak siber güvenlik alanında toplumsal bilinç yaratma konusu hak ettiği değeri görmüyor. Siber güvenlik yalnızca teknik bir meseleden ibaret değil. Siber âlemden güven içinde faydalanmanın yolu bu alandaki okuryazarlığı ve toplumsal bilinci arttırmaktan geçiyor. Bunun için de hayatın her alanında kampanyalara ihtiyaç bulunuyor. Dünyanın önde gelen eğlence şirketlerinden Netflix'in başlattığı projeyi bu açıdan çok değerli görüyoruz. Küresel çapta en büyük iş dünyası kuruluşu olan Milletlerarası Ticaret Odası'nın Türkiye Milli Komitesi olarak burada hayata geçirdiğimiz iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. İnsanlarımızın dijital dünyaya daha sağlıklı ve güven içinde ulaşabilmelerine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”

Netflix Kamu Politikaları Müdürü Pelin Mavili, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Netflix olarak üyelerimize çocuk profilleri ve ebeveyn kontrolleri başta olmak üzere çocukları için en doğru tercihleri yapmalarını sağlayacak araçlar sunuyoruz. Yaptırdığımız bir kamuoyu araştırması, üyemiz olan ebeveynlerin yüzde 98'inin bu araçları faydalı bulduğunu gösteriyor. Bununla birlikte çocuklarımıza dijital dünyada doğru tercihler yapmalarını sağlayacak beceriler kazandırmak da önceliklerimiz arasında. Habitat Derneği ve ICC Türkiye ile hayata geçirdiğimiz Geleceğin Ekranı projesi aracılığıyla hem öğretmen ve ebeveynlere hem de onlar aracılığıyla tüm çocuklarımıza dijital okuryazarlığa dair en güncel ve işlevsel bilgileri aktarmayı hedefliyoruz. Bu bilgiler ışığında çocuklarımızın özellikle içerik tüketimi alanında ömür boyu doğru ve güvenli adımlar atacak beceriler edineceklerine inanıyoruz.”