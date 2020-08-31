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Dijital etkinlikler, 7'den 70'e tüm yaş gruplarına hitap ediyor

Korona virüs salgını Türkiye’ye girmeden tüm önlemlerini alan Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunarak tüm etkinliklerini dijital ortama taşımaya devam ediyor.

Korona virüs salgını Türkiye'ye girmeden tüm önlemlerini alan Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunarak tüm etkinliklerini dijital ortama taşımaya devam ediyor.


Eğitimden seminerlere, tiyatro etkinliklerinden sohbetlere kadar birçok etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi birbirinde zengin içeriklere sahip kültür ve sanat etkinliklerini internet üzerinden seyirciyle buluşturmayı sürdürüyor.



Dijital etkinlikler, 7'den 70'e tüm yaş gruplarına hitap ediyor


Vatandaşlar, edebiyat sohbetleri, tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, tiyatro ile keyifli vakit geçirebiliyor. Öğrenciler bilgisayar eğitim kursları ile kendilerini geliştirme fırsatı bulurken verimli ders çalışma tekniklerini öğrenebiliyor. Ayrıca robotik kodlama eğitimi ile çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi de amaçlanıyor. Uygulamalı spor dersleri ile vatandaşlar sokağa çıkmadan spor yapıyor. Ve müziğe gönül veren herkes e-konservatuvar sayesinde yeni bir enstrüman çalma ve kendini geliştirme imkanı bulabiliyor.



“Kıraathane Buluşmaları” canlı yayınla evlere konuk oluyor


Sincan Belediyesi'nin büyük ilgi gören “Kıraathane Buluşmaları” birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Kıraathane Buluşmaları Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden canlı yayınlanıyor. Canlı yayını kaçıranlar ise diledikleri zaman “ekultur.sincan.bel.tr” adresinden tekrarını izleyebiliyor.

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