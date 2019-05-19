Dikmen Hanımlar Lokali'nden el sanatları yıl sonu sergisi

Dikmen Hanımlar Lokali üyelerinin 6 ay boyunca 4 ayrı branşta aldıkları eğitim sonucunda ürettikleri el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Ahşap boyamadan kağıt rölyefe, makromeden patchwork ve nakış derslerine kadar açılan kurslara katılan kursiyerlerin bütçelerine katkı sağladığı Dikmen Hanımlar Lokali'nde, Başkent Halk Eğitim Merkezi ile ortak açılan “El Sanatları Yıl Sonu Sergisi” adeta göz kamaştırdı.

Sergide; el sanatları, amigurumi ve fotoğrafçılık sanatına ait 68 kursiyerin yaptığı 300 eser sergilendi.

İşaret dili eğitimi

İşitme veya konuşma engeli olan kişilerle jest ve mimikler ile iletişim kurmaya yardımcı olmak amacıyla açılan İşaret Dili Kursu'na yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Dikmen Hanımlar Lokalinde işaret dili eğitimi almayı sürdürüyor.

Bu kursa katılan kursiyerler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile seslendirirken, çevrelerindeki işitme engelli kişilerle iletişimlerini bu sayede daha da güçlendiriyor.