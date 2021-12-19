Dilaver Mutlu: “Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi”

65 dakika boyunca Gençlerbirliği'ne karşı oyunu sürdürmek de kolay değil” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 5-0 kaybeden N. Menemenspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, “Burada son derece zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Ona göre de hazırlığımızı yapmıştık. Golü çok erken yememiz ve eksik duruma düşmek oyunumuzu çok etkiledi. 65 dakika boyunca Gençlerbirliği'ne karşı oyunu sürdürmekte kolay değil. Maçı farklı şekilde kaybettik. Önümüzdeki Bursaspor maçını kazanarak bu maçı telafi etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.