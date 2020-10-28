Dilek Uyar'ın objektifinden Çubuk-1 Barajı'nın görülmeye değer fotoğrafları

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar, uzun süredir kapalı olan ve restore edilen Çubuk-1 Barajı'nın yeni halinin fotoğraflarını görüntüledi.

Ankara'nın en önemli barajlarından olan ve yıllardır kullanılamayan Çubuk-1 Barajı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kullanıma açılarak Ankaralıların hizmetine sunulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinde baştan aşağı onarılan, temizlenen ve restore edilen barajın yeni fotoğrafları ise daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi ile mücadelesini çektiği fotoğraflarla dünyaya duyuran dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar'ın objektifinden çıktı. Fotoğraf çekimine yoğun mesai harcayan Uyar, yenilenen barajın her noktasında tek tek çekim yaparak barajı fotoğrafladı. Uyar, Çubuk-1 Barajı'nı sonbaharın renkleriyle fotoğraf karelerine yansıtırken, birbirinden güzel fotoğraflar dijital ortama taşınarak Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında da (www.ankara.bel.tr) yayımlanmaya başladı.

Her yeri titizlikle temizlenen ve çevresi düzenlenen baraj gölü ile baştan aşağı yenilenen Atatürk Köşkü, 29 Ekim Perşembe gününden itibaren vatandaşların ziyaretine açılacak. Açılış töreni pandemi süreci nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayacak.