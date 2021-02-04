Din görevlileri ve hayırseverlerden iyilik konutları için 2 milyon 400 bin liralık bağış

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” temasıyla yürütülen İyilik Konutları Projesi'ne İstanbul'da hayırseverler ve din görevlileri 2 milyon 400 bin liralık destekte bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve Başakşehir Merkez Camii iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında hayırseverler ve din görevlilerinin bağışlarıyla 400 iyilik konutu bedeli olan 2 milyon 400 bin TL toplandı. Toplanan yardım paraları TDV İstanbul Şubesi Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez ve Başakşehir Merkez Camii İmam Hatibi Abdülhalık Selman tarafından İstanbul Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Prof. Dr. Emin Maşalı'ya teslim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın savaşın başladığı günden itibaren eğitimden hayri hizmetlere kadar yaşama dokunan her alanda savaş mağduru ailelere yardım ulaştırmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Maşalı, şunları kaydetti:

“Kış şartlarının etkisini artırması ve etkili olan yağışlarla birlikte bölge halkının en önemli İhtiyaçları arasında barınma yer alıyor. Yaşam alanları olan çadırlar sular altında kalan, kışın soğuk, yağmur ve çamurla, yazın sıcakla mücadele etmek zorunda kalan aileler başlarını sokacak bir yer bulmakta çok büyük sıkıntı yaşıyor. Vakfımız öncülüğünde yürütülen İyilik Konutları Projesi ile savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu konuda hayırseverlerimiz ve din görevlilerimiz çok büyük fedakârlıklar yapıyor. Adeta hayırda yarışıyorlar. İstanbul şubemiz ve Başakşehir Merkez Camimizin gayretleriyle toplanan 400 konutluk yardımda bunun en güzel göstergesi.”

Türk milletinin adeta hayırda yarıştığını ifade eden Maşalı, “Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana eğitimden hayri hizmetlere kadar pek çok alanda savaş mağduru ailelere yar, Suriye halkına destek olan Türkiye Diyanet Vakfı, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren aileler için başlattığı ‘Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva' kampanyası ile başta yetim ve engelli aileler olmak üzere savaş mağduru ailelerin yanında olmaya devam ediyor" dedi.

İdlib'de bin 600 konutun daha yapımına başlandı

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da, savaş mağduru ailelere yönelik bu zamana kadar bin 753 konutun yapımını tamamladıklarını ve İdlib'de bin 600 konutun daha yapımına başladıklarını belirterek, en kısa sürede tamamlayarak ailelere teslim edeceklerini söyledi. Yeni konutların yine 1 artı 1 olarak yapılacağını ve içerisinde banyo, mutfak ve tuvaletin olacağını ifade eden Açık, “Bunların yanı sıra önceki konutlarımızdan ek olarak avlu diyebileceğimiz bahçe şeklinde ekstra bir yaşam alanı oluşturacağız ve konutların büyüklüğünü 30 metrekareden 38 metrekareye çıkaracağız. Milletimizin destekleriyle savaş mağduru ailelerimizi daha rahat bir yaşam alanına kavuşturmak için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.