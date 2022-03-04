Diş hekimliği fakültesi binası için protokol imzalandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'yı makamında misafir ederek, ilçedeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının 10 yıllığına yeniden üniversiteye tahsis edilmesine ilişkin protokolü imzaladı. Yerleşke toplamda 5 bin 130 metrekare kapalı, 3 bin 500 metrekare açık alana sahip olup, bodrum katı, zemin kat ve bir normal kattan oluşuyor.

Keçiören Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinde halihazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet veren binanın sağlıklı günlere vesile olmasını dileyen Altınok, “Daha önce belediyemize ait olan yer Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne tahsis edilmişti. 10 yıllığına tekrar tahsis yaptık. Fakültenin kliniği şimdi burada vatandaşımıza, Keçiören ve Ankaralılara hizmet verecek. Hocalarımızın, profesörlerimizin, doçentlerimizin, asistanlarımızın her türlü diş tedavisini yapacağı bir merkez olarak hizmetine devam edecek. Hasta kabulleri başlamıştır. Keçiörenlilerin veya bölgede oturan vatandaşlarımızın yanlarına, yakınlarına, ayaklarına diş tedavisi alabilecekleri bu hizmeti getirmiş olduk. Bu hizmetten dolayı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörümüz İbrahim Aydınlı ve Dekan Yardımcımız Fatih Şentürk'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Aydınlı da sağlık alanına yaptığı hizmetlerden dolayı Altınok'a teşekkür etti.