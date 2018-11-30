Diş taraması ile amaç sağlıklı nesiller

Sağlıkla ilgili öncü çalışmalarıyla bilinen Keçiören Belediyesi, sağlıklı bir yaşam için bilgilendirme ve sağlık tarama faaliyetleri kapsamında KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) Kurs Merkezinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine sağlıklı diş taraması yaptı.

Tarama esnasında öğrencilerin sağlıksız dişleri tespit edilip diş hekimlerine yönlendirildi.

Ağız ve diş sağlığı taraması ile ağız ve diş bakımının önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çocuklarımızın sağlığı için böyle bir uygulama yapıyoruz. Hekimlerimiz kontrol edip diş sorunu yaşayanlara önlem almaları için bilgi veriyor. İnsanın vücut sağlığı, ruh sağlığı önemlidir. Çocuklarımız diş sağlığına mutlaka önem veriyordur ama bizler de her öğünden sonra dişlerin 3 defa fırçalanması gerektiğini bu taramalarla bir kez daha hatırlatıyoruz.” diye konuştu.

Öğrencilere diş taraması sonrası Başkan Ak'ın hediyesi olan diş bakım seti de dağıtıldı.