DİSAK sismik cihazlarla arama-kurtarma faaliyetlerini yürütüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi'nin Hatay'da sismik cihazlarda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü duyurdu.

DİSAK, Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için sismik cihazlarla arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sismik cihazlarla arama-kurtarma faaliyeti yürüten DİSAK'a ait fotoğrafları paylaştı.