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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ​​Hareketi'nin Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı misafir etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı misafir etti.


Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve komşu Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle görüştük. Türkiye ve Bulgaristan arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

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