Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Akreditasyon sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmada önemli bir araç"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, denetçi ve teknik uzmanların, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların ‘Akreditasyon: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın Uygulamasını Destekler' temalı 2021 yılı 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutluyorum" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için Türkiye'nin de içinde yer aldığı evrensel bir eylem çağrısı olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akreditasyonun, sürdürülebilirlik ilkesi temelinde, ortak aklın ürünü uluslararası uyumlaştırılmış standartlar ve programlarla iyi uygulama örnekleri teşkil etmekte ve bu evrensel eylem çağrısını güçlü bir biçimde desteklemekte olduğuna işaret etti.

"TÜRKAK ülkemizdeki tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu.”

Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) hakkında bilgilendirmede bulunan Kaymakcı, “TÜRKAK, sayıları her geçen gün artan 2 binden fazla uygunluk değerlendirme kuruluşuna, ülkemizin tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu olarak uluslararası çok taraflı anlaşmalara konu tüm alanlarda hizmet vermekte ve bu bağlamda üstüne düşen görevi en başarılı biçimde yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

"Akreditasyon ile daha sağlıklı bir dünya"

TÜRKAK'ın, küresel ısınmadan kuraklığa, ekolojik ayak izinin düşürülmesinden yeşil bir sanayiye, kaynakların verimli kullanılmasından ürünlerin asgari güvenlik kriterlerinin karşılandığının teyidine hemen her alanda, 17 küresel amaca ulaşmasına katkı sağlamakta olduğunu belirten Kaymakcı, bu kurumun faaliyetleri aracılığıyla akredite test, ölçüm, tetkik, raporlama ve geçerli kılma çalışmalarının bilimsel kararlara temel oluşturduğunu vatandaşlara ve dünyaya yaraşır politikalar yürütülmesine zemin sağlamakta olduğunu vurguladı. Kaymakcı, “Sürdürülebilir kalkınmayı başarmak ve gelecek nesillerimize daha iyi bir ülke bırakmak anlamında Küresel Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum ve tüm vatandaşlarımızın ortaklığına ihtiyacımız var. Bu bağlamda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, buna katkı sağlayan akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, denetçi ve teknik uzmanların, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların ‘Akreditasyon: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın uygulamasını destekler' temalı 2021 yılı 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutluyorum” mesajını verdi.